«Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Герасимцом

«Анжи-Юниор» расторг контракт с главным тренером Сергеем Герасимцом. Исполняющим обязанности главного тренера махачкалинской команды, выступающей в ПФЛ, назначен Юрий Свирков.
«Сергей Григорьевич – высококлассный тренер с большими амбициями. Имея за плечами колоссальный опыт игры в профессиональном футболе, Герасимец не может представить другого результата, кроме как победа. Его уровень – Премьер-Лига, он буквально «заточен» на результат и может выжимать максимум из тех футболистов, которые у него имеются. К сожалению, игра на результат вынуждает Сергея Григорьевича уделять больше внимания подготовке к матчу более возрастных и опытных футболистов, делая ставку на выполнение локальных задач, что идёт вразрез со стратегией развития нашего клуба и политикой воспитания юных дарований. Мы благодарим Сергея Герасимца за его вклад в создание и развитие футбольного клуба «Анжи-Юниор» и желаем успехов в карьере», — цитирует пресс-служба «Анжи» президента «Анжи-Юниор» Константина Тарасова.