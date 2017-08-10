Глушаков – Тимофееву: выздоравливай и в строй, ждём тебя

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поддержал партнёра по команде Артёма Тимофеева, который на 31-й минуте матча 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0) получил травму колена. Сообщение Глушаков оставил в «Инстаграме».
«Выздоравливай и в строй. Ждём тебя», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у Тимофеева повреждение связок левого коленного сустава. Сегодня врачи должны определить степень тяжести повреждения и необходимость операции.
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