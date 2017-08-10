Агент Переса: «Арсенал» хочет заработать на Лукасе как можно больше

Родриго Фернандес, агент нападающего Лукаса Переса, высказал мнение, что «Арсенал» сильно завышает цену на своего клиента, что мешает форварду сменить команду в летнее трансферное окно.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Фенербахче». Отмечалось, что игрок уже согласовал условия личного контракта с «Фенербахче» и теперь осталось достичь договорённости между клубами.
«Лукас хочет играть, но сейчас всё зависит от клуба. „Арсенал“ желает заработать на нём как можно больше, мы же хотим сменить команду. Наше мнение в том, что нынешняя цена на Переса составляет около 12 миллионов евро», — цитирует Фернандеса интернет-портал Goal.
Лукас Перес согласовал условия контракта с «Фенербахче»