Ароян: мне очень близок тот футбол, который Тарханов прививает в «Урале»

Защитник «Урала» Вараздат Ароян рассказал, как проходит адаптация в новой команде, отметив, что ему близок тот футбол, который прививает главный тренер Александр Тарханов.
«От работы с Тархановым только положительные впечатления, мне очень близко то, какой футбол он прививает в «Урале». Хотя мы профессионалы и должны привыкать к любым условиям. Сделал ли Тарханов выбор в пользу меня или Динги? Время покажет, игры покажут. Пока сложно что-то говорить, кто лучше будет готов, тот и будет выходить в стартовом составе.
Задачи? Забраться с командой как можно выше в турнирной таблице. Много голов я, конечно, не забиваю, но буду стараться как можно надёжнее играть в обороне. Хотя в последнее время мячи залетают в сетку ворот соперника», — цитирует Арояна пресс-служба «Урала».