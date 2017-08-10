С 7 по 10 августа проходит турнир по любительскому футболу «Кубок Форварда»

Компания Forward организовала турнир по любительскому футболу «Кубок Форварда», приуроченный ко Дню физкультурника. Турнир проходит с 7 по 10 августа на территории министерства спорта.
10 августа в 15:30 на футбольном поле Минспорта России (Москва, ул. Казакова, 18) состоится финал турнира по любительскому футболу на призы компании Forward, приуроченный к празднованию Дня физкультурника. Также в этот день пройдут игры за третье и четвёртое места. Напомним, 7 и 8 августа проходили отборочные этапы, в ходе которых и определились участники финала.
В числе участников турнира – специалисты и эксперты сферы физической культуры и спорта, а также известные спортсмены, для которых футбол не профессиональное занятие, а всего лишь увлечение. К таким относится и олимпийский чемпион по бегу на 800 м Юрий Борзаковский, играющий за команду министерства.
Среди почётных гостей мероприятия – 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе по версиям WIBF, WBA и GBU Наталья Рагозина, заслуженный артист РФ, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, победитель Кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года Камил Гаджиев и другие. Ведущий мероприятия – известный спортивный журналист и комментатор Андрей Кондрашов.