Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи помог одной из аргентинских семей покинуть Катар. Как сообщает AFP, Валерия Марсили с тремя дочерьми около двух месяцев не могла вернуться в Аргентину из-за дипломатического кризиса на Ближнем Востоке.
Во время кризиса многие авиакомпании перестали летать в Катар, поэтому семья Марсили долгое время не могла найти средства, чтобы приобрести билеты авиакомпаний, ещё работавших с Катаром.
Об этом инциденте узнал Марсело Симонян, который является агентом полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе. Через него информация дошла до Аль-Хелаифи, который в итоге помог в перелёте семьи Марсили из Дохи в Буэнос-Айрес.
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