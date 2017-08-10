Сборная России осталась на 62-м месте в рейтинге ФИФА, который был обновлён 10 августа.
Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, которая сместила с первого места Германию. На третьей позиции остаётся Аргентина, на четвёртую строчку поднялась Швейцария, а на пятую — Польша.
Рейтинг ФИФА:
1. (2) Бразилия— 1604 очка
2. (1) Германия — 1549
3. (3) Аргентина — 1399
4. (5) Швейцария — 1329
5. (6) Польша — 1319
6. (4) Португалия – 1267
7. (7) Чили – 1250
8. (8) Колумбия – 1208
9. (10) Бельгия– 1194
10. (9) Франция— 1157
…
62. (62) Россия — 590.
Полностью рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА