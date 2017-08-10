Хавьер Эрнандес не решил, будет ли праздновать гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Вест Хэма» нападающий Хавьер Эрнандес признался, что ещё не решил, будет ли праздновать гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в 1-м туре АПЛ (13 августа), если ему удастся забить мяч в ворота своей бывшей команды.
Мексиканский футболист, недавно переехавший снова в Англию из «Байера», четыре сезона выступал за манкунианцев, забив за это время 59 мячей.
«Я пока не знаю, буду ли праздновать, если смогу забить гол на „Олд Траффорд“. Ведь это мой бывший клуб, мои бывшие болельщики, мой бывший стадион. Хотя этот гол может стать для меня первым за «Вест Хэм». Я пока не думаю об этом и хочу принести своему клубу положительный результат. Я рад, что моим первым матчем после возвращения в Англию будет игра на «Олд Траффорд», — цитирует форварда официальный сайт «Вест Хэма».