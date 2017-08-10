Тимофеев – Глушакову: спасибо, Глуш, скоро вернусь, ждите

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев, получивший травму в матче 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0), поблагодарил капитана команды Дениса Глушакова за поддержку. Ранее Глушаков оставил сообщение в «Инстаграме», а Тимофеев поблагодарил партнёра по команде в комментариях.
«Спасибо, Глуш, скоро вернусь, ждите», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов сообщил, что у Тимофеева повреждение связок левого коленного сустава. Сегодня врачи должны определить степень тяжести повреждения и необходимость операции.
Глушаков – Тимофееву: выздоравливай и в строй, ждём тебя