Экс-защитник «Барселоны» Маркес отрицает связь с наркомафией

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес, ныне выступающий в мексиканском «Атласе», который подозревается в связях с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, отрицает свою вину.
Маркес попал в специальный список субъектов, которые обвиняются в оказании поддержки или находятся под контролем мексиканского наркобарона Рауля Флореса Эрнандеса. В лист также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также ещё 21 человек и 42 мексиканские компании. Также отмечается, что активы всех субъектов, которые попали в список, были заморожены.
«В СМИ сообщили, что я причастен к расследованию, которое проводит министерство финансов США, по поводу связей с преступной организацией. Я категорически отрицаю любые связи с этой организацией. Я понимаю всю ответственность и сейчас же приступаю к опровержению фактов со своими адвокатами», — цитирует защитника ESPN GB.