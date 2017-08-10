Орлов: «Тосно» с ЦСКА смотрелся прилично, «армейцам» победа далась непросто

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов, работавший на матче 5-го тура Премьер-Лиги «Тосно» — ЦСКА, поделился впечатлением от встречи. Встреча закончилась победой «армейцев» со счётом 2:1.
«Надо сказать, что игра получилась боевой. Возможно, где-то „Тосно“ не хватает опыта, где-то мастерства, но и в предыдущих матчах, и вчера команда из Ленинградской области смотрелась очень прилично. Cовершенно точно „армейцам“ не было легко, и победа далась им непросто. Из игроков „Тосно“ в первую очередь нужно отметить, конечно, Юрченко и Заболотного. Первый несколько раз выручил свою команду, а Заболотный провёл просто великолепный матч.
Видимо, у него был особый настрой на эту встречу, поскольку он воспитанник «армейской» школы. И показать себя ему удалось: забил потрясающий гол, выиграл огромное количество единоборств. Неплохо вышел на замену Трошечкин. По крайней мере, был заметен и полезен. Видно, что потенциал у него есть, ему нужно доверие со стороны тренерского штаба и практика", — рассказал Орлов «Чемпионату».