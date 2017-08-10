Тихонов: матч «Шинник» — «Крылья Советов» стал украшением тура

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от выездного матча 7-го тура ФНЛ с «Шинником», который завершился победой самарского клуба со счётом 3:2.
«Я очень рад, что мы выиграли у такой серьёзной команды, как „Шинник“. В том году, работая в другом клубе, я дважды проиграл ярославцам, и сейчас хотелось победить. Мы совершили две ошибки и получили два гола. Первая ошибка защитника – там все отвернулись от мяча, так нельзя делать. Это потеря концентрации. Но я очень благодарен ребятам, что они на таком сложном поле пытались играть в футбол и моментами выглядели неплохо. Поэтому я думаю, что эта игра стала украшением тура. Было пять забитых мячей, много опасных моментов – зрителям такие поединки интересны. Футбол получился с массой ошибок как со стороны „Шинника“, так и со стороны „Крыльев“. Отсюда, может быть, и результат такой.
Расслабляться нельзя. Первая ошибка техническая, поле сыграло свою роль. Синтетика нам непривычна, мы всё-таки тренируемся на естественном покрытии. Вторая – повторюсь, расслабились, отвернулись, команда ведёт 2:1, наступила пауза, за это и поплатились. Конечно, будем исправлять ошибки, будем говорить об этом, но это футбол. Без ошибок не бывает голов", — цитирует Тихонова пресс-служба волжан.