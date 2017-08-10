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А. Егоров: Лапочкин ошибся, а Муравьёву из Монако легко комментировать матчи

10 августа 2017, четверг. 13:43 Футбол

Бывший арбитр Александр Егоров, недавно перешедший на пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ, высказал мнение по поводу решения судьи Сергея Лапочкина назначить пенальти в пользу «Ростова» в домашней игре 5-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:0). Ранее генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв раскритиковал судейство Лапочкина.

«Моё мнение – Сергей Лапочкин ошибся, назначив пенальти в ворота «Динамо». Я понимаю, в чём причина ошибки, – Сергей слишком близко находился к эпизоду и не смог как следует сфокусироваться на моменте. Господин Муравьёв из «Динамо» имеет право что-то говорить, была ошибка против его команды. Но почему-то он ничего не говорил, когда в другом туре не поставили пенальти уже в ворота «Динамо». Из Монако очень легко комментировать матчи РФПЛ.

У нас очень много разбирающихся в футболе «специалистов», наверное, от этого у нас и беды. Каждый должен заниматься своим делом. Департамент отслеживает все игры и выносит решения. И нельзя говорить, что того или иного арбитра надо убрать из РФПЛ. Такого ещё не было. Да, есть ротация, но она нужна для конкуренции. Не стоит делать никакой трагедии. Нехорошо, когда арбитры ошибаются, но мы будем стараться сделать всё, чтобы эти ошибки минимизировать», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

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Муравьёв: пенальти в ворота «Динамо» не выдерживает никакой критики
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва ФК Ростов Евгений Муравьёв Сергей Лапочкин Футбольное судейство
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
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