Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к защитнику «Рубина» Фёдору Кудряшову посредством «Инстаграма». Хавбек «железнодорожников» предложил игроку казанцев встретиться в одном из московских ресторанов и разобраться по-мужски.
В матче 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» 1:1, после одного из эпизодов состоялась массовая потасовка игроков, участие в которой приняли как Тарасов, так и Кудряшов.
«Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберёмся как мужики», — говорится в сообщении.
Фото на котором запечатлены Дмитрий Тарасов и Фёдор Кудряшов также можно посмотреть в «Инстаграме».
Тактические жесты Сёмина, массовая потасовка и ярость Кверквелии. Фото из Казани