«Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»

Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешёл в «Зенит». Об этом сообщается на официальной странице литовского клуба в «Фейсбуке».
Отмечается, что стороны долгое время не могли согласовать трансферную стоимость 22-летнего игрока, но в конечном итоге договорились. Детали сделки неизвестны.
Напомним, что Андрей Панюков проходил сборы с «Зенитом», но впоследствии вернулся в «Атлантас». В литовской команде российский футболист играл с января 2015 года. В августе того же года Панюков был отдан в аренду «Аяччо», а в августе 2016 в аналогичном статусе перешёл в «Брагу».
В России Панюков известен по выступлениям за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».
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