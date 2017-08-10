Баэур: мотивация «Рубина» в матче с «Локомотивом» была запредельной

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Встреча состоялась 9 августа.
«Подготовка в плане игры отличалась от обычной, потому что между матчами был короткий промежуток времени. У «Локомотива» тоже было мало времени, так что были в одинаковых условиях. Что касается мотивации, она была запредельная. «Локомотив» сейчас идёт в лидерах, и конечно, мы хотели выиграть этот матч. Выкладывались на 120 процентов.
Несмотря на то что большую часть второго тайма играли в меньшинстве, у нас даже была возможность забить ещё и ещё. Конечно, обидно пропускать в конце матча. Мы заслуживали выиграть, но так получилось.
Болельщики были фантастическими. Спасибо им большое за поддержку. Они нам очень помогли», — рассказал Бауэр в беседе с пресс-службой казанского клуба.