Лепёхин: Гарай сейчас нужнее «Спартаку», чем «Зениту»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе центрального защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в петербургский клуб или «Спартак», как это сообщалось в СМИ.
«В питерском клубе сейчас серьёзная конкуренция, крепкий состав. «Спартаку» сейчас нужен в защиту игрок такого уровня. Он стоит своих денег, которые за него предлагают. Несмотря на возраст и недовольство его жены Россией. 20 млн евро за игрока такого класса – это нормально. Особенно с учётом тех цен, которые сейчас фигурируют на рынке. Красно-белым сейчас Гарай нужнее. Он усилит команду, если перейдёт», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Источник: «Зенит» может сорвать переход Гарая в «Спартак»