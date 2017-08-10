Тимофеев: обещаю, вернусь и стану ещё сильнее!

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев, получивший серьёзную травму в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0), поблагодарил болельщиков за поддержку.
Ранее директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что хавбек красно-белых пропустит около полугода.
«Всем огромное спасибо за тёплые слова и поддержку, для меня это важно, это придаёт сил! Извините, что не смог ответить каждому, но прочёл каждое слово!!! Жаль, что не смогу ничем помочь команде в этом году, но всё ещё впереди! Обещаю, вернусь и стану ещё сильнее! Это футбол, и тут никто не застрахован...» — написал Тимофеев в «Инстаграме».
Ларин: срок восстановления Тимофеева прогнозируется в шесть месяцев