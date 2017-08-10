«Спартак» начал подготовку к матчу с ЦСКА

Утром на следующий день после победного матча 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) у игроков «Спартака» прошло теоретическое занятие и тренировка на базе в Тарасовке. Для тех, кто накануне сыграл большую часть встречи, тренировка в четверг носила восстановительный характер. Остальные провели полноценное занятие, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Полузащитник Артём Тимофеев, получивший серьёзную травму в игре с туляками, прошёл углублённое обследование. Хавбек Роман Зобнин по-прежнему занимается по индивидуальной программе. С основным составом сегодня работали игроки «Спартака-2» — полузащитник Зелимхан Бакаев и нападающий Егор Никулин, футболисты дубля красно-белых — защитник Кирилл Феофилактов и хавбек Денис Пацев, а также воспитанник спартаковской Академии вратарь Даниил Марков.
Перед началом тренировки команда поздравила с 27-летим парагвайского полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
Матч 6-го тура РФПЛ с ЦСКА состоится 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнётся в 17:30 мск.