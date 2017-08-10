175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Обзор матча «Гремио» — «Годой-Крус», в котором Луан был признан лучшим игроком

10 августа 2017, четверг. 16:55 Футбол

В официальном аккаунте «Гремио» в Youtube выложен видеообзор ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Годой-Крус», лучшим игроком которого был признан нападающий бразильской команды Луан, находящийся в сфере интересов московского «Спартака».

Луан, играющий под седьмым номером, провёл на поле всю игру, был очень активен и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот аргентинской команды.

После матча Луан заявил, что ответит на вопрос о своём будущем 10 августа: «Спартак»? Знаю, что есть предложение, но сразу после игры все мои мысли связаны с «Гремио». Видел, что болельщики в социальных сетях просят меня остаться. Я ещё не принял окончательное решение. Завтра (10 августа. — Прим. «Чемпионата») буду более спокоен и отвечу на ваш вопрос».

Луан признан лучшим игроком встречи «Гремио» и «Годой-Крус»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Гремио ФК Спартак Луан
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
16:56 «Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию
16:55 Обзор матча «Гремио» — «Годой-Крус», в котором Луан был признан лучшим игроком
16:46 Гогниев внесён в заявку «Кубани» в ФНЛ
16:42 Два голевых паса Халка спасли «Шанхай СИПГ» от поражения в Циньхуандао
16:25 «Спартак» начал подготовку к матчу с ЦСКА
16:20 Дембеле пропустил тренировку «Боруссии» Д и может перейти в «Барселону»
15:58 У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена
15:49 Тимофеев: обещаю, вернусь и стану ещё сильнее!
15:43 Слуцкий: для меня философия и принципы важнее, чем тактическое построение
15:20 Клопп: нет цены, за которую «Ливерпуль готов продать Коутиньо
15:16 Пашалич: первая игра за «Спартак» на нашем стадионе прошла очень хорошо
14:57 Лепёхин: Гарай сейчас нужнее «Спартаку», чем «Зениту»
14:46 Экс-защитник «Анжи» и «Кубани» Шандау перешёл в хихонский «Спортинг»
14:44 Агент Зозули: нужно садиться за стол и договариваться, а не давить на игрока
14:31 Баэур: мотивация «Рубина» в матче с «Локомотивом» была запредельной
14:16 «Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»
14:15 Вратарь «Амкара» Нигматуллин: в 16 лет должен был подписать контракт с «Порту»
14:00 Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Спартак» стоит 2,5 тыс. рублей
13:56 Ларин: срок восстановления Тимофеева прогнозируется в шесть месяцев
13:52 Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики
13:43 А. Егоров: Лапочкин ошибся, а Муравьёву из Монако легко комментировать матчи
13:30 Трошечкин: пропущенные голы — следствие ошибок «Тосно», а не игры ЦСКА
13:19 Гарай не тренируется в общей группе «Валенсии»
13:17 Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей
12:58 Муравьёв: пенальти в ворота «Динамо» не выдерживает никакой критики
12:54 Искьердо, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Брайтон»
12:35 Тихонов: матч «Шинник» — «Крылья Советов» стал украшением тура
12:34 Силкин: в матче с «Ростовом» Шунин смотрелся неплохо, много выручал
12:24 Орлов: «Тосно» с ЦСКА смотрелся прилично, «армейцам» победа далась непросто
12:15 Денис Суарес отказался от перехода в «Наполи» и хочет остаться в «Барселоне»
12:01 Кецбая: «Оренбург» подарил два гола «Ротору», нужно работать и исправлять ошибки
12:00 Экс-защитник «Барселоны» Маркес отрицает связь с наркомафией
11:40 Тимофеев – Глушакову: спасибо, Глуш, скоро вернусь, ждите
11:39 Скопинцев и А. Козлов признаны лучшими игроками ФНЛ в июле
11:34 Полузащитник «Амкара» Огуде приступил к индивидуальным тренировкам
11:25 Хавьер Эрнандес не решил, будет ли праздновать гол в ворота «Манчестер Юнайтед»
11:09 Обляков: от команды Бердыева мало что осталось, но с «Ростовом» легко не будет
11:02 «Вильярреал» договорился с «Фенербахче» о продаже Сольдадо
10:46 Слушание по «делу Канунникова» перенесено на 6 сентября
10:38 Сборная России осталась на 62-м месте в рейтинге ФИФА
10:27 Виллиан: хочу выиграть с «Челси» Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира
10:25 Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар
10:16 С 7 по 10 августа проходит турнир по любительскому футболу «Кубок Форварда»
10:09 Бикфалви: «Урал» мог показать больше в игре с «Зенитом», но результат хороший
10:00 Собака на поле, салют и милые болельщицы. Фото с матча «Ростов» – «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент