Обзор матча «Гремио» — «Годой-Крус», в котором Луан был признан лучшим игроком

В официальном аккаунте «Гремио» в Youtube выложен видеообзор ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес с «Годой-Крус», лучшим игроком которого был признан нападающий бразильской команды Луан, находящийся в сфере интересов московского «Спартака».
Луан, играющий под седьмым номером, провёл на поле всю игру, был очень активен и поучаствовал в эпизоде со вторым взятием ворот аргентинской команды.
После матча Луан заявил, что ответит на вопрос о своём будущем 10 августа: «Спартак»? Знаю, что есть предложение, но сразу после игры все мои мысли связаны с «Гремио». Видел, что болельщики в социальных сетях просят меня остаться. Я ещё не принял окончательное решение. Завтра (10 августа. — Прим. «Чемпионата») буду более спокоен и отвечу на ваш вопрос».