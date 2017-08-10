А. Березуцкий повторил рекорд ЧР по количеству побед подряд в гостевых матчах

ЦСКА в гостевом матче 5-го тура российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге одержал победу над «Тосно» (2:1).
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий начиная с 28 апреля 2016 года принимал участие в 10 гостевых матчах, и в каждом из них «армейцы» одержали победу.
Это повторение рекорда чемпионатов России, принадлежавшего также игроку ЦСКА Андрею Соломатину — 10 матчей (2002-2003 года), сообщает официальный сайт красно-синих.
ЦСКА в пятом гостевом матче подряд забил во вторых таймах более одного гола, установив новый рекорд чемпионатов России.
Ранее серии из четырёх матчей были у нижегородского «Локомотива», ЦСКА в 2004-м и у «Зенита» в 2012-м.