Трое болельщиков «Локомотива» были задержаны в день матча с «Рубином»

В день матча 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1) за нарушение общественного порядка в полицию были доставлены три болельщика «железнодорожников».
Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казань, в их отношении были составлены административные протоколы по статьям: «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти», «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».