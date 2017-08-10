А. Давыдов: мы разговаривали с Манчини, у меня есть с ним контакт

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов рассказал о взаимодействии с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.
«Мы с Манчини разговаривали. У меня есть с ним контакт. Он периодически устраивает двусторонки первой и молодёжной команд, где смотрит ребят. Начало нашей с ним работы неплохое. Посмотрим, что будет дальше. Тех, кому нужна игровая практика, надо отправлять в «Зенит-2». Это и для нас усиление будет.
Всё построено для результата первой команды. Мы занимаемся своим делом, они – своим. У нас совершенно другие задачи. Нам необходимо подготовить ребят, вытащить их на другой уровень. В этом сезоне «Зенит-2» сильно поменялся. Из команды ушли более возрастные приезжие игроки, и теперь играют почти все питерские ребята 1998-1999 года. Я думаю, это правильно», – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.