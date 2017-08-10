«Марсель» объявил о переходе защитника «Астон Виллы» Амави

Защитник «Астон Виллы» Жордан Амави продолжит карьеру в «Марселе», сообщает официальный сайт французского клуба. О подробностях перехода 23-летнего футболиста пока ничего не известно.
Амави является воспитанником «Ниццы», из которой в 2015 году перебрался в «Астон Виллу». В минувшем сезоне английского Чемпионшипа он провёл 34 матча (26 – в основе) и отметился одной результативный передачей. В активе футболиста выступления за молодёжную сборную Франции разных возрастов.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Марселя».
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