Гунько: у Сакалы есть шанс попасть в первую команду «Спартака»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько после победы над «Зенитом-2» (3:1) в домашнем матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги оценил игру 20-летнего замбийского нападающего Фэшна Сакалы, который в прошедшей встрече забил один из голов красно-белых.
«Фэшн Сакала прибавляет от игры к игре. У него есть шанс попасть в первую команду, но для этого нужно ярко выделяться и соответствовать уровню Премьер-Лиги. Сегодня целостной игры у него не получилось», – передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.