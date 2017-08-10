Д. Давыдов после победы «Спартака-2» над «Зенитом-2»: приезжайте за добавкой!

Нападающий «Спаратка-2» Денис Давыдов после домашней победы над «Зенитом-2» в матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги опубликовал командую фотографию из раздевалки.
«С победой! Приезжайте за добавкой!» — написал 22-летний форвард на своей странице в «Инстаграме».
В прошедшем сегодня матче в составе красно-белых голами отметились Артём Самсонов, Давыдов и Фэшн Сакала. У гостей отличился Никита Каккоев.
В таблице первенства ФНЛ «Спартак-2» после семи матчей располагается на девятой строчке.
«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию