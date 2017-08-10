«Сассуоло» отказался продавать «Зениту» Политано за € 12 млн плюс бонусы

«Зенит», пытаясь купить 24-летнего полузащитника «Сассуоло» Маттео Политано, сделал официальное предложение, по которому итальянский клуб мог получить € 12 млн плюс бонусы, утверждает Tuttomercatoweb. По информации итальянского интернет-издания, «Сассуоло» ответил «Зениту» отказом.
Политано является игроком «Сассуоло» с 2015 года. В составе этой команды он принял участие в 71 матче, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини накануне заявил, что нужно доукомплектовать команду.