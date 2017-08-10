«Боруссия»: Усман Дембеле отстранён от тренировок и пропустит кубковый матч

Дортмундская «Боруссия» официально объявила об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Футболист пропустит матч 1-го раунда Кубка Германии с ФК «Рилазинген-Арлен» (12 августа).
По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, дортмундцы наказали игрока за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Усман потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отвергли официальный запрос сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что за трансфер Дембеле «Боруссия» требует от «Барселоны» € 150 млн.
«Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле