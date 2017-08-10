Вилков: если бы Глушакову доверили судить игру РФПЛ, он бы справился

Судья матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (5:1) Михаил Вилков дал интервью, в котором оценил свою работу, а также выразил мнение, что из полузащитника красно-белых Дениса Глушакова мог бы получиться грамотный арбитр, так как он хорошо разбирается в судействе.
«У судей не так, как у футболистов. Выжили — слава богу. Хорошая игра получилась. Футболисты старались именно играть, а не мешать судейству. Да, случались сложные моменты, но всё получилось. Шесть жёлтых карточек, две красные, шесть голов… Было всё, что нравится болельщикам.
Очень помогал Денис Глушаков — не давал расслабиться! Хорошая у них дуэль получилась с Паредесом. За ними постоянно нужен был глаз да глаз. Денис хорошо разбирается в судействе. Если бы ему доверили судить игру РФПЛ, он бы справился. Без вопросов! Денису и всей нашей сборной желаю удачно выступить на чемпионате мира в следующем году.
Что за заминка была перед тем, как Промес пробил пенальти? Промес — хитрец. Поставил мяч рядом с точкой, а не на неё — это не по правилам. Какой-то модный ритуал. Пришлось поправить. С большим уважением к Квинси отношусь, он игрок европейского уровня. Но есть ощущение, что к судьям относится так себе.
С Шатовым интересно получилось. Он получил травму на противоположной от места проведения замены стороне поля. Попросил, чтобы всё было быстрее: «Олег, выйди, пожалуйста, здесь». Он ответил: «Реф, готов выйти здесь, но мне тренер тогда люлей даст».
Стычка Смольникова и Луиса Адриано? Видел ситуацию так: развивалась атака «Спартака», но почувствовал, что происходит какой-то махач. Поворачиваюсь — а там Смольников врукопашную сошёлся с Адриано. Поэтому пришлось красные показывать", — поведал Вилков в интервью «Российской газете».