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Вилков: если бы Глушакову доверили судить игру РФПЛ, он бы справился

10 августа 2017, четверг. 18:34 Футбол

Судья матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (5:1) Михаил Вилков дал интервью, в котором оценил свою работу, а также выразил мнение, что из полузащитника красно-белых Дениса Глушакова мог бы получиться грамотный арбитр, так как он хорошо разбирается в судействе.

«У судей не так, как у футболистов. Выжили — слава богу. Хорошая игра получилась. Футболисты старались именно играть, а не мешать судейству. Да, случались сложные моменты, но всё получилось. Шесть жёлтых карточек, две красные, шесть голов… Было всё, что нравится болельщикам.

Очень помогал Денис Глушаков — не давал расслабиться! Хорошая у них дуэль получилась с Паредесом. За ними постоянно нужен был глаз да глаз. Денис хорошо разбирается в судействе. Если бы ему доверили судить игру РФПЛ, он бы справился. Без вопросов! Денису и всей нашей сборной желаю удачно выступить на чемпионате мира в следующем году.

Что за заминка была перед тем, как Промес пробил пенальти? Промес — хитрец. Поставил мяч рядом с точкой, а не на неё — это не по правилам. Какой-то модный ритуал. Пришлось поправить. С большим уважением к Квинси отношусь, он игрок европейского уровня. Но есть ощущение, что к судьям относится так себе.

С Шатовым интересно получилось. Он получил травму на противоположной от места проведения замены стороне поля. Попросил, чтобы всё было быстрее: «Олег, выйди, пожалуйста, здесь». Он ответил: «Реф, готов выйти здесь, но мне тренер тогда люлей даст».

Стычка Смольникова и Луиса Адриано? Видел ситуацию так: развивалась атака «Спартака», но почувствовал, что происходит какой-то махач. Поворачиваюсь — а там Смольников врукопашную сошёлся с Адриано. Поэтому пришлось красные показывать", — поведал Вилков в интервью «Российской газете».

Вилков: на матче «Зенит» — «Спартак» моя бригада честно выполнила свою работу
Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Денис Глушаков Квинси Промес Михаил Вилков Олег Шатов Футбольное судейство
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
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