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Оланаре: уверен, что ЦСКА сможет одержать победу в дерби со «Спартаком»

10 августа 2017, четверг. 18:40 Футбол

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре прокомментировал гостевую победу над «Тосно» (2:1) в матче 5-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от следующей игры со «Спартаком» (12 августа).

«Первый тайм был сложный, мы долго вкатывались в игру. Понадобилось время, чтобы понять, как играет соперник. Во второй половине было легче, мы контролировали ход встречи и довели её до победы.

В эпизоде с моим голом все боролись за мяч. Был некий сумбур, рикошеты. Мяч попал в штангу, отскочил назад, и я оказался первым на подборе. Это результат общекомандных действий. Все оказали необходимое давление, пошли в прессинг, поборолись за мяч. Этот гол меня подстегнёт, простимулирует, даст прилив сил. Буду стараться использовать каждый эпизод, сделаю всё, чтобы команда побеждала.

Помогло ли мне то, что незадолго до матча я покрасил волосы в оранжевый цвет? Конечно, волосы ни при чём. Это результат работы на тренировках. Я вкалывал на них, а наш тренер всегда подсказывал, ориентировал. Я прислушивался к его советам, пытался сконцентрироваться и поднять свой уровень. Надеюсь, буду держать его на высокой планке. Гол — результат усердной работы.

Что касается эмоций перед предстоящей игрой со «Спартаком», то это будет большой матч, крупное дерби. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что мы сможем одержать победу», — цитирует Оланаре официальный сайт ЦСКА.

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Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак ФК Тосно Аарон Оланаре
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10 августа 2017, четверг
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