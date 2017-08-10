Д. Давыдов: «Зенит» не люблю даже больше, чем ЦСКА

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов, отметившийся голом в домашнем матче 7-го тура Футбольной национальной лиги с «Зенитом-2» (3:1), отметил, что клуб из Санкт-Петербурга является для него принципиальным соперником, а также рассказал о своём разговоре с главным тренером первой команды красно-белых Массимо Каррерой.
«Зенит» для меня всегда – принципиальный соперник. Не люблю их даже больше, чем ЦСКА. Мы понимали, что основная команда проиграла, думали о них, можно сказать, и за них тоже бились. Это «Спартак» – «Зенит» – не важно, какой уровень, будь то академия или дубль. Могли бы забить и больше сегодня. Но 3:1 тоже достаточно.
Я всегда на тренировках отдаю всего себя, работаю. В «Спартаке-2» две игры не получились – с «Курском» и с «Балтикой». Сегодня с Массимо общался. Он говорит, что нужно в первую очередь через игры и тренировки доказывать. Я работаю. В первой команде у нас фантастическая атака – попытаюсь конкурировать. Буду работать, работать, работать, работать", — приводит слова Давыдова «Советский спорт».