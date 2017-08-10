13 августа состоится матч «Москва-870: кубок Льва Яшина» СССР — «Динамо»

В воскресенье, 13 августа, в Москве на стадионе «Красная Пресня» в рамках торжеств, приуроченных к 870-летию Москвы, состоится матч «Москва-870: кубок Льва Яшина». Между собой сыграют команды СССР и «Динамо». В составах обеих команд – легендарные футболисты, с чьими именами связано множество памятных побед. Судейскую бригаду возглавит арбитр ФИФА Юрий Баскаков. Вход на игру свободный.
В заявку «Динамо» на игру вошли Дмитрий Булыкин, Андрей Сметанин, Валерий Матюнин, Евгений Милешкин, Ахрик Цвейба, Максим Ромащенко, Андрей Новгородов, Евгений Смертин и Василий Фролов – внук Льва Яшина. В списке почётных гостей – супруга и дочь легендарного футболиста Валентина Яшина и Ирина Фролова, знаменитые динамовцы: Михаил Скоков, Александр Маховиков, Сергей Силкин, Николай Толстых и Владимир Пильгуй.
Расписание футбольного праздника на стадионе «Красная Пресня»:
10:00 – мини-турнир женских любительских команд.
11:30 – товарищеская встреча между спортивными журналистами.
13:00 – главное событие: матч «Москва-870: кубок Льва Яшина» между сборными командами СССР и «Динамо».