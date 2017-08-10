Кононов: рад видеть старых знакомых, эмоции перед игрой с «Краснодаром» боевые

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча с бывшей командой. В рамках 5-го тура РФПЛ клуб из Грозного принимает «Краснодар».
«В первую очередь рад видеть всех старых знакомых. Эмоции, конечно, боевые. Мы играем дома, хотим показать хороший футбол и добиться результата.
Насколько изменился «Краснодар» после моего ухода — это, думаю, будут говорить в «Краснодаре», а меня интересует «Ахмат».
Мы тщательно готовились к игре и постараемся сегодня показать то, что отрабатывали", — заявил Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар». Начало матча в 20:00 мск.