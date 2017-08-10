Тренер «Арарата»: Павлюченко в отличной форме, всегда хочет играть и забивать

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Арарата» Аркадий Имреков в преддверии домашнего матча 4-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» с командой «Химик» (Новомосковск) рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко.
«Роман — истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с «Химиком» наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать», — приводит слова Имрекова пресс-служба «Арарата».
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