Румменигге покинет пост председателя Ассоциации европейских клубов

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя Ассоциации европейских клубов. Об этом 61-летний функционер объявил в четверг на заседании правления в Мадриде, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Ассоциация европейских клубов была организована 21 января 2008 года. Председатель правления «Баварии» был выбран первым председателем этой организации. На этой позиции он был переизбран три раза. В начале ECA насчитывала 137 членов, теперь их количество составляет 220.
«Я считаю, что после этих насыщенных лет настал момент передать ответственность другому лицу. Я всегда придерживался мнения, что такие должности должны заниматься ограниченное время. Своим уходом я доказываю, что говорил серьёзно. Мы можем гордиться тем, чего смогли достигнуть в рамках сотрудничества с ФИФА и УЕФА. Наши футболисты теперь застрахованы во время всех матчей в составе сборных, а клубы получают компенсацию за выступление их игроков на чемпионате мира и Европы. Мы также добились того, чтобы от каждого клуба было по два представителя в исполнительном комитете УЕФА. Они имеют право участвовать в составлении календаря, а также принимать участие в принятии всех важных решений, касающихся клубов.
Между клубами и ECA царит гармония и солидарность. Такие великие клубы как, к примеру, «Реал», являются партнёрами маленьких клубов вроде «Сан-Жулиа» из Андорры. Большие клубы демонстрируют солидарность по отношению к малым и средним клубам, а те, в свою очередь, относятся с пониманием к интересам больших клубов. Я особенно горжусь этим фактом. ECA можно назвать «голосом клубов», и я думаю, что сегодня совершенно правильно было сказано, что ECA — это голос клубов в европейском футболе."
Я благодарю президента ФИФА Джанни Инфантино за сотрудничество, а также президентов УЕФА Мишеля Платини и Александера Чеферина, с которыми мне довелось работать. И, конечно же, особенно я хотел бы поблагодарить всех членов ECA, директора Мишеля Сентенаро и всех сотрудников организации. За последние десять лет я получил здесь много доверия и одоборения. Большое спасибо за это!" — сказал Румменигге.
5 сентября в Женеве пройдут следующие выборы ECA, в рамках которых будет также избран преемник Румменигге на позиции председателя.