175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Румменигге покинет пост председателя Ассоциации европейских клубов

10 августа 2017, четверг. 20:40 Футбол

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост председателя Ассоциации европейских клубов. Об этом 61-летний функционер объявил в четверг на заседании правления в Мадриде, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Ассоциация европейских клубов была организована 21 января 2008 года. Председатель правления «Баварии» был выбран первым председателем этой организации. На этой позиции он был переизбран три раза. В начале ECA насчитывала 137 членов, теперь их количество составляет 220.

«Я считаю, что после этих насыщенных лет настал момент передать ответственность другому лицу. Я всегда придерживался мнения, что такие должности должны заниматься ограниченное время. Своим уходом я доказываю, что говорил серьёзно. Мы можем гордиться тем, чего смогли достигнуть в рамках сотрудничества с ФИФА и УЕФА. Наши футболисты теперь застрахованы во время всех матчей в составе сборных, а клубы получают компенсацию за выступление их игроков на чемпионате мира и Европы. Мы также добились того, чтобы от каждого клуба было по два представителя в исполнительном комитете УЕФА. Они имеют право участвовать в составлении календаря, а также принимать участие в принятии всех важных решений, касающихся клубов.

Между клубами и ECA царит гармония и солидарность. Такие великие клубы как, к примеру, «Реал», являются партнёрами маленьких клубов вроде «Сан-Жулиа» из Андорры. Большие клубы демонстрируют солидарность по отношению к малым и средним клубам, а те, в свою очередь, относятся с пониманием к интересам больших клубов. Я особенно горжусь этим фактом. ECA можно назвать «голосом клубов», и я думаю, что сегодня совершенно правильно было сказано, что ECA — это голос клубов в европейском футболе."

Я благодарю президента ФИФА Джанни Инфантино за сотрудничество, а также президентов УЕФА Мишеля Платини и Александера Чеферина, с которыми мне довелось работать. И, конечно же, особенно я хотел бы поблагодарить всех членов ECA, директора Мишеля Сентенаро и всех сотрудников организации. За последние десять лет я получил здесь много доверия и одоборения. Большое спасибо за это!" — сказал Румменигге.

5 сентября в Женеве пройдут следующие выборы ECA, в рамках которых будет также избран преемник Румменигге на позиции председателя.

Румменигге останется председателем ассоциации европейских клубов
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
21:15 Панюков: Манчини — хороший мужик!
21:13 Занозин: Мамаев сказал что-то неприятное Родолфо, в перерыве была потасовка
21:09 Молло: моя мотивация — это футбол. Когда я играю, я счастлив
21:01 Панюков: «Зенит» и «Атлантас» долго договаривались по сумме моего трансфера
20:57 Защитник «Краснодара» Налдо прошёл медосмотр перед переходом в «Эспаньол»
20:43 В «Индепендьенте» дали понять, что трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться
20:40 Румменигге покинет пост председателя Ассоциации европейских клубов
20:37 В «Локомотиве» не знают об интересе «Шанхай Шэньхуа» к Фарфану
20:31 УЕФА назвал семь кандидатов на приз автору лучшего гола по итогам сезона-2016/17
20:09 Тренер «Арарата»: Павлюченко в отличной форме, всегда хочет играть и забивать
20:02 Шалимов: «Краснодару» надо добиться положительного результата в игре с «Ахматом»
19:58 Кононов: рад видеть старых знакомых, эмоции перед игрой с «Краснодаром» боевые
19:53 Новичок «Урала» Ароян: в иранском «Падиде» президент также сидит на скамейке
19:52 Тите: Жулиано нужно регулярно играть за свой клуб, чтобы быть в сборной Бразилии
19:50 «Барселона» улучшила предложение по Дембеле и готова отдать за него до € 130 млн
19:40 В «Монако» опровергли информацию о соглашении с «ПСЖ» по поводу Мбаппе
19:31 13 августа состоится матч «Москва-870: кубок Льва Яшина» СССР — «Динамо»
19:26 Эрнани: не верю, что Манчини не любит бразильских игроков
19:25 Фарфан может перейти в «Шанхай Шеньхуа» и заработать $ 8 млн за год
19:21 Источник: «Спартак» уладил детали трансфера Луана и подпишет контракт с игроком
19:14 Д. Давыдов: «Зенит» не люблю даже больше, чем ЦСКА
19:00 Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб
18:58 СМИ: Мбаппе подпишет контракт с «ПСЖ» на 5 лет и будет представлен 14 августа
18:53 «Ахмат» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
18:50 Арбитр Вилков: уважительно отношусь к клубу «Ахмат»
18:40 Оланаре: уверен, что ЦСКА сможет одержать победу в дерби со «Спартаком»
18:34 Вилков: если бы Глушакову доверили судить игру РФПЛ, он бы справился
18:27 «Боруссия»: Усман Дембеле отстранён от тренировок и пропустит кубковый матч
18:26 «Сассуоло» отказался продавать «Зениту» Политано за € 12 млн плюс бонусы
18:21 Тите: не могу себе позволить давать советы Луану о переходе в другой клуб
18:15 Д. Давыдов после победы «Спартака-2» над «Зенитом-2»: приезжайте за добавкой!
18:15 Геркус: спасибо всем, включая тех, кто меня критикует, брюзжит и просто ругается
18:13 «Кристал Пэлас» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Фосу-Менсу
18:01 Гунько: у Сакалы есть шанс попасть в первую команду «Спартака»
17:59 «Марсель» объявил о переходе защитника «Астон Виллы» Амави
17:56 Гунько: о матче «Спартака» в Петербурге перед игрой с «Зенитом-2» не вспоминали
17:56 Минздрав: проверка обстоятельств смерти болельщика «Рубина» не выявила нарушений
17:54 А. Давыдов: мы разговаривали с Манчини, у меня есть с ним контакт
17:52 Трое болельщиков «Локомотива» были задержаны в день матча с «Рубином»
17:43 «Спорт Ресифи» отклонил предложение «Спартака» по Эвертону Фелипе
17:32 «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле
17:28 Луан и Жулиано вызваны в сборную Бразилии
17:22 Веллитон покинул «Кайсериспор» и хочет вернуться в Россию
17:18 А. Березуцкий повторил рекорд ЧР по количеству побед подряд в гостевых матчах
16:56 «Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию
Все новости RSS
Партнерский контент