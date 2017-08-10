В «Индепендьенте» дали понять, что трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться

Вице-президент «Индепендьенте» Карлос Монтанья рассказал, как проходят переговоры между его клубом и «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника аргентинцев Эмилиано Ригони.
«Если „Зенит“ не предоставит требуемые гарантии, сделку по Ригони следует считать далёкой от завершения. Других предложений по игроку у нас нет», — приводит слова Монтаньи Toda Pasion со ссылкой на Radio La Red.
Ранее издание Toda Pasion сообщило, что сделка должна быть завершена на этой неделе и «Зенит» заплатит за Ригони около € 10 млн.
Переход Ригони из «Индепендьенте» в «Зенит» должен состояться на этой неделе