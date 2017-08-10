Панюков: «Зенит» и «Атлантас» долго договаривались по сумме моего трансфера

Нападающий Андрей Панюков, чей переход в «Зенит» был оформлен сегодня, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым рассказал о подробностях своего трансфера из литовского «Атлантаса».
«Изначально я приехал не на подписание контракта, а на просмотр. Тренерский штаб сам принимал решение, оставлять меня в клубе или искать другие варианты. После второго сбора лично разговаривал с главным тренером. Манчини изъявил желание видеть меня в команде.
Очень долго договаривались, поэтому история так затянулась. К компромиссу по сумме трансфера пришли только в последние 3-4 дня. «Зенит» — топовая команда, профессионалы своего дела. Это «Зенит», тут даже нечего добавить. Под шквал юмора Дзюбы, к счастью, не попал. Ожидал ли такого старта сезона от Кокорина? Саша усердно работал на сборах и сейчас заслуженно пожинает плоды», — сказал Панюков.