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Панюков: «Зенит» и «Атлантас» долго договаривались по сумме моего трансфера

10 августа 2017, четверг. 21:01 Футбол

Нападающий Андрей Панюков, чей переход в «Зенит» был оформлен сегодня, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым рассказал о подробностях своего трансфера из литовского «Атлантаса».

«Изначально я приехал не на подписание контракта, а на просмотр. Тренерский штаб сам принимал решение, оставлять меня в клубе или искать другие варианты. После второго сбора лично разговаривал с главным тренером. Манчини изъявил желание видеть меня в команде.

Очень долго договаривались, поэтому история так затянулась. К компромиссу по сумме трансфера пришли только в последние 3-4 дня. «Зенит» — топовая команда, профессионалы своего дела. Это «Зенит», тут даже нечего добавить. Под шквал юмора Дзюбы, к счастью, не попал. Ожидал ли такого старта сезона от Кокорина? Саша усердно работал на сборах и сейчас заслуженно пожинает плоды», — сказал Панюков.

«Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлантас ФК Зенит Александр Кокорин Андрей Панюков Артём Дзюба Роберто Манчини Трансферы
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
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