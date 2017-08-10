Панюков: Манчини — хороший мужик!

Нападающий Андрей Панюков, чей переход в «Зенит» был оформлен сегодня, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым поделился мнением о главном тренере питерской команды Роберто Манчини, а также о шансах клуба на чемпионство в нынешнем сезоне.
«Матч со «Спартаком» показал, что с таким составом, с такой игрой «Зенит» в этом сезоне вполне может стать чемпионом. Счёт на табло говорит сам за себя. После столь уверенной победы над «Спартаком» можно было и вничью с «Уралом» сыграть.
Что касается Роберто Манчини, то он уделяет большое внимание тактике. Мы можем минут 40 отрабатывать одни и те же движения: атакующая и оборонительная группы работают каждая по своей схеме. Если говорить не в футбольном плане, Манчини — хороший мужик!» — сказал Панюков.