Исмаэл забил гол за «Ахмат» спустя три минуты после выхода на поле

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает на своём поле «Краснодар». На 70-й минуте при счёте 0:1 в составе хозяев на поле появился полузащитник Исмаэл, который заменил защитника Филипе Сампайо.
Для Исмаэла этот матч стал первым в составе грозненской команды. Спустя три минуты после появления на поле бразильский футболист отметился ещё и первым голом в составе «Ахмата», сравняв счёт в матче.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар».
Посмотреть гол Исмаэла можно в «твиттере» РФПЛ.