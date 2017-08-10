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Талалаев: Гафар и Куаджа — будущие суперзвёзды!

10 августа 2017, четверг. 21:48 Футбол

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев высказал мнение о перспективах нападающего Абдулы Гафара и защитника Куасси Куаджа.

«Мы имели в виду, что Марат (Быстров. — Прим. „Чемпионата“) может покинуть команду, поэтому подстраховались, взяв ивуарийца Куаджа. Если же Быстров, Часовских и Смирнов остаются, то будем выходить из положения и оптимизировать состав. И Куаджа, и нападающий Гафар из Буркина-Фасо — одарённые ребята с серьёзной перспективой. Они будущие суперзвёзды! Одному — 21, второму — 18. Но им надо играть, а с приходом Кашчелана у нас перебор легионеров. Украинцы Шевчук и Трусевич, как и черногорец, — игроки основы, лидеры. Так что с Гафаром и Куаджа надо что-то думать», — приводит слова Талалаева Sportbox.

Селюк: Куаджа и Гафар – это однозначно игроки Премьер-Лиги
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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ФК Тамбов Андрей Талалаев
Новости. Футбол
10 августа 2017, четверг
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