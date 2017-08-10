Кононов: поражение «Ахмата» и три пропущенных гола – это минус всей команде

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в домашнем матче пятого тура российской Премьер-Лиги. В этой встрече грозненская команда уступала в счёте 0:1 и 1:2, смогла отыграться на 90-й минуте, но пропустила ещё один мяч уже на второй компенсированной минуте.
«Игра неплохая тогда, когда команда выигрывает. Если мы проигрываем, пропускаем три мяча, конечно, здесь уже минус всей команде», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
Кононов возглавил «Ахмат» в мае. До этого 51-летний специалист с 2013 по 2016 год работал в «Краснодаре».
«Краснодар» выиграл у «Ахмата» благодаря голу Игнатьева в компенсированное время