«Ахмат»: после игры Мамаев извинился перед Родолфо, наш игрок принял извинения

Руководитель пресс-службы «Ахмата» Казбек Хаджиев прокомментировал конфликт, произошедший между защитником грозненской команды Родолфо и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча 5-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (2:3).
«На поле Мамаев сказал неприятное слово («обезьяна». — Прим. «Чемпионата»). Когда команды уходили в подтрибунное помещение, нашему футболисту, естественно, не понравилось, что Мамаев такое сказал. Они словесно повыясняли отношения и разошлись по раздевалкам. Именно словесно, драки не было.
После игры Мамаев подошёл, извинился, они обнялись, и Родолфо тоже его похлопал по плечу. Наш игрок принял извинения. Мне кажется, неправильно такие моменты вносить в протокол матча. Конфликт исчерпан», — заявил Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.