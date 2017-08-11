Агент Жорже Мендеш в Валенсии ведёт переговоры о переходе Гарая в «Спартак»

Жорже Мендеш, агент защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, находится в Валенсии, где ведёт переговоры о переходе аргентинского футболиста в московский «Спартак», сообщает SER Deportivos Valen.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что Гарай сообщил главному тренеру «Валенсии» Марселино, что хочет сменить клуб. 30-летний защитник планирует вернуться в Россию, где он ранее выступал за «Зенит». Также сообщалось, что «Спартак» предложил «Валенсии» за Гарая € 20 млн, а игроку — зарплату в размере около € 5 млн в год.