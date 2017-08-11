Дибала: получить 10-й номер в «Ювентусе» — это не бремя, а нечто красивое

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал тот факт, что со следующего сезона он будет выступать в туринском клубе под 10-м игровым номером.
«Это был волшебный момент, когда в клубе меня попросили взять этот номер. Говорил об этом со своей семьёй, поскольку отказаться от предыдущего 21-го номера, такого важного в клубной истории, было непростым выбором.
Футболку под десятым номером носили многие очень важные футболисты. Я точно не расцениваю это для себя, как бремя, а скорее вижу в этом нечто красивое. Для меня это многое значит. 10-й номер — это фантастический вызов. Надеюсь, что смогу показать такую же качественную игру, как те, кто носил футболку клуба с этим номером до меня.
Дель Пьеро был абсолютно прав, когда написал мне: «Наслаждайся каждым моментом». Поблагодарил его за эти слова. У него была удивительная карьера, которую по достижениям, вероятно, никто не сможет повторить. Надеюсь, что смогу достичь его уровня и преуспеть в том, что он делал», — цитирует Дибалу официальный сайт «Ювентуса».
Ранее под 10-м игровым номером в составе туринского клуба выступали такие футболисты, как Омар Сивори, Роберто Баджо, Мишель Платини и Алессандро Дель Пьеро.