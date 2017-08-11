Роттердамская «Спарта» расторгла контракт со старшим братом Погба

Роттердамский клуб «Спарта» объявил о расторжении контракта с полузащитником команды Матье Погба, который является старшим братом хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.
«Спарта» вынуждена попрощаться с Матье Погба, который не смог себя проявить в клубе. Стороны пришли к согласию о том, что игроку будет лучше продолжить карьеру в другой команде», — говорится в сообщении пресс-службы «Спарты».
26-летний футболист перешёл в «Спарту» на правах свободного агента летом 2016 года. В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов он забил четыре гола в 14 матчах за клуб.
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