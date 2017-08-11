Кононов: думаю, игра была равной, но удачливее были соперники из «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции дал оценку поражению своей команды в домашней встрече с «Краснодаром» (2:3) в пятом туре РФПЛ, а также поделился мнением о дебюте бразильского полузащитника Исмаэла, который забил гол спустя три минуты после появления на поле.
«Будем разбирать игру. В том что пропустили три гола — виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У «Краснодара» сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чём-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.
Дебют Исмаэла Сильвы? Он показал всё своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошёл в игру», — приводит послематчевый комментарий Кононова клубная пресс-служба.