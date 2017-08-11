Даудов: у «Ахмата» есть характер — значит, будут и победы

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал поражение команды в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:3).
«Полузащитник футбольного клуба „Ахмат“ Исмаэл в своей дебютной игре отметился забитым голом и голевой передачей. Я думаю, уровень этого одарённого футболиста болельщики уже успели оценить. Также гол в ворота „Краснодара“ забил Антон Швец, проводивший всего второй официальный матч. Ранее два мяча в четырёх играх записал на свой счёт ещё один новичок — Лео. У нас строится молодая, амбициозная команда, которую на 90-й минуте не устраивает ничья и она рвётся вперёд. Футбол без поражений не бывает. А команды — без характера. Характер у наших есть, значит, победы будут. „Ахмат“ — сила!» — написал Даудов в «Инстаграме».
Прикреплённое видео можно посмотреть в «инстаграме» Даудова.