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«Халл Сити» предложил £ 1 млн за вингера «Оксфорда» Джонсона

11 августа 2017, пятница. 02:04 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий намерен укрепить состав 26-летний вингером клуба «Оксфорд Юнайтед» Марвином Джонсоном. «Тигры» сделали первое предложение о переходе и готовы заплатить £ 1 млн (около € 1,1 млн) в качестве компенсации.

Издание The Sun сообщает, что в услугах Джонсона также заинтересован «Лестер Сити», однако «Халл» первым вступил в борьбу за талантливого футболиста. Отмечается, что в «Оксфорд Юнайтед» хотели бы сохранить игрока в составе, поэтому предложенного £ 1 млн может оказаться недостаточно для трансфера.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 39 матчах «Оксфорда» в Лиге 1, стал автором трёх голов и семи результативных передач. Ещё три забитых мяча и три передачи Джонсон записал в свой актив в пяти играх Кубка английской лиги.

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Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Халл Сити Трансферы
Новости. Футбол
11 августа 2017, пятница
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