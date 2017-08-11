«Халл Сити» предложил £ 1 млн за вингера «Оксфорда» Джонсона

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий намерен укрепить состав 26-летний вингером клуба «Оксфорд Юнайтед» Марвином Джонсоном. «Тигры» сделали первое предложение о переходе и готовы заплатить £ 1 млн (около € 1,1 млн) в качестве компенсации.
Издание The Sun сообщает, что в услугах Джонсона также заинтересован «Лестер Сити», однако «Халл» первым вступил в борьбу за талантливого футболиста. Отмечается, что в «Оксфорд Юнайтед» хотели бы сохранить игрока в составе, поэтому предложенного £ 1 млн может оказаться недостаточно для трансфера.
В минувшем сезоне англичанин принял участие в 39 матчах «Оксфорда» в Лиге 1, стал автором трёх голов и семи результативных передач. Ещё три забитых мяча и три передачи Джонсон записал в свой актив в пяти играх Кубка английской лиги.