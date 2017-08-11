Милевский: многое на поле получается, конечно, я от этого кайфую

Нападающий «Динамо» из Бреста Артём Милевский подчеркнул, что в настоящий момент набрал неплохую форму и получает удовольствие от игры, несмотря на негативные комментарии в свой адрес.
«Получаю удовольствие от того, что нужен команде. От того, что играю. Даже от каждой тренировки. Вышел на определённый хороший уровень. Многое на поле получается. Конечно, я от этого кайфую и нахожусь в отличном настроении. Последний раз такое было, наверное, когда выступал в Румынии.
Что касается так называемых «экспертов», таких людей хватает на протяжении всей карьеры. Они за счёт моей фамилии пытаются показать, что они достойные и уважаемые люди, которые якобы в чём-то разбираются. Это очень некрасиво — писать и говорить подобные гадости. Поэтому даже не хочу это комментировать — просто концентрируюсь на игре, вот и всё», — цитирует Милевского белорусское издание «Прессбол».