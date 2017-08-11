«Гремио»: сделали Луану выгодное предложение о продлении контракта

Вице-президент «Гремио» Одорико Роман прокомментировал предположения некоторых болельщиков и экспертов, посчитавших, что первый вызов нападающего Луана в сборную Бразилии может повлечь повышение стоимости футболиста, а также сообщил о намерении клуба продлить контракт с игроком.
«Вызов Луана в сборную скажется на его стоимости в перспективе, не в это трансферное окно. Мы заинтересованы в продлении контракта с Луаном, наше выгодное предложение у него на руках. Что касается предложения „Спартака“, то новых данных нет. Ситуация остаётся такой же», — цитирует Одорико Романа Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.
Накануне вице-президент «Гремио» сообщил, что по Луану есть предложения от «Сампдории» и «Спартака». Сам Луан объявил, что пока остаётся в «Гремио». Бразильский клуб готов расстаться с 24-летним футболистом за € 25 млн.
По данным Transfermarkt, действующий контракт Луана с «Гремио» рассчитан до 17 сентября 2018 года.